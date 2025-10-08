Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 8 октября

С 23:00 7 октября по 07:00 8 октября дежурные средства ПВО перехватили и нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежащих украинской стороне.

Как сообщили в Минобороны РФ, 28 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Воронежской области, шесть — над территорией Ростовской области, по два — над территориями Брянской и Курской областей. Еще по одному дрону уничтожили над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили над двумя районами и двумя городами региона около 10 дронов противника.

«Дежурными силами ПВО <…> были обнаружены и уничтожены еще около десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменяется!» — написал Гусев.

Также губернатор Ростовской области в ночь на 8 октября сообщил, что ПВО перехватила и уничтожила БПЛА в Каменском и Сальском районах. На территории одного из предприятий загорелась трава.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Каменском и Сальском районах. На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен. Никто из людей не пострадал», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале заявил, что взрывоопасные обломки БПЛА были обнаружены на улице Буденного в Липецке. На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы.

Чтобы обеспечить безопасность, Артамонов дал мэру города указание эвакуировать часть населения и разместить их в пунктах временного пребывания.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 7 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на 14 регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 184 дрона, из которых 13 — над акваторией Черного моря.

Больше всего беспилотников — 62 — было уничтожено над Курской областью, еще 31 — над Белгородской, 30 — над Нижегородской и 18 — над Воронежской областями. Под огнем противника также оказались Липецкая, Калужская, Тульская, Ростовская, Рязанская, Брянская, Орловская, Московская, Волгоградская области и Крым.

По данным российского военного ведомства, противник пытался атаковать столичный регион с помощью двух БПЛА. Один из них направлялся в сторону Москвы. Оба дрона были уничтожены силами противовоздушной обороны.

«Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Несколько артиллерийских обстрелов были зафиксированы вблизи Запорожской атомной электростанции, сообщили инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Из заявления организации следует, что снаряды упали на расстоянии 1,25 км от периметра объекта.

Специалисты МАГАТЭ сообщили о значительном росте угроз ядерной безопасности из-за ведения боевых действий рядом с ЗАЭС. В организации также выразили обеспокоенность тем, что станция функционирует без внешнего электропитания почти две недели.

Позже руководство ЗАЭС уточнило, что противник ударил по расположенной рядом пожарной части. В результате обстрела были зафиксированы незначительные разрушения, жертв и пострадавших нет.

Читайте также:

«Пламя» выжгло штурмовиков ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 октября

Меркель назвала виновных в начале СВО: полный список стран

«Везде огребут!» Киев грозит «контрнаступом»: откуда оружие, как ответит РФ