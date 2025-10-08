Эчпочмак: татарский пирожок-треугольник — сочный и очень вкусный!

Эчпочмак буквально переводится как «три угла» и является, пожалуй, самой известной и любимой выпечкой татарской кухни. Его особенность в том, что начинка из сырого мяса и картофеля закладывается в тесто и готовится прямо в печи, а секрет сочности — в бульоне, который добавляют во время запекания.

Для теста (часто используется дрожжевое или сдобное на кефире) возьмите 600 г муки, 200 мл теплого молока, 7 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара, 125 г растопленного сливочного масла и соль по вкусу. Смешайте дрожжи с молоком и сахаром, дайте постоять. Добавьте масло, соль и постепенно введите муку, замесите мягкое, эластичное тесто. Оставьте его в тепле на 40–60 минут для подъема.

Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Возьмите 600 г мякоти говядины (или баранины) и нарежьте ее, как и 5 средних картофелин (примерно 500 г), мелкими кубиками. Не используйте фарш! Добавьте 2 крупные луковицы, также нарезанные кубиками. Посолите (1 ч. л. соли) и поперчите (1/2 ч. л. черного перца) щедро, хорошо перемешайте.

Разделите тесто на 8–10 одинаковых шариков. Каждый раскатайте в круглую лепешку. В центр выложите обильную порцию сырой начинки. Соберите края теста к центру, защипывая их в форме треугольника, но обязательно оставьте в середине небольшое отверстие (отверстие должно быть немного шире, чем у беляша). Смажьте эчпочмаки взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 30–40 минут.

Через 30–40 минут выньте пирожки и через центральное отверстие в каждый влейте по 1–2 ст. л. горячего говяжьего бульона (или растопленного топленого масла). Снова смажьте пирожки яйцом и отправьте в духовку еще на 15–20 минут до готовности и золотистой корочки. Подавайте эчпочмаки очень горячими.

Совет: чтобы пирожки дольше оставались мягкими, сразу после выпечки накройте их полотенцем.

