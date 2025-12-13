Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Не шарлотка, а спасение — мой ленивый рецепт десерта, который не подводит: воздушная выпечка без мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы никогда не пекли шарлотку, начните с этого рецепта. Простые ингредиенты и четкие пропорции гарантируют успех даже с первой попытки.

Для приготовления этой нежной шарлотки мне понадобится: свежие яблоки (3 шт., лучше кисло-сладких сортов), куриные яйца (3 шт.), сметана 20% жирности (150 г), сахарный песок (200 г), пшеничная мука (250 г), подсолнечное масло (80 мл), щепотка соли, разрыхлитель теста (10 г).

Начинаю с подготовки яблок: мою их, очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю тонкими дольками. Если использую сочные сорта, можно слегка посыпать яблоки мукой, чтобы они не опустились на дно при выпекании. В просторной миске взбиваю яйца с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы. Добавляю сметану и подсолнечное масло, тщательно перемешиваю. Просеиваю муку с разрыхлителем и постепенно ввожу в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой до получения однородного теста без комочков. Форму для выпекания смазываю маслом и присыпаю мукой. Выливаю половину теста в форму, равномерно распределяю яблочные дольки и заливаю оставшимся тестом. Отправляю в разогретую до 180°C духовку на 35–40 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Даю пирогу немного остыть в форме перед подачей.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
