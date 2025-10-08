Мошенники придумали необычную схему обмана через лотерею

Мошенники разработали новую схему обмана, вовлекая россиян в финансовую пирамиду, где жертвы становятся соучастниками аферистов, передает РИА Новости. На первом этапе злоумышленники заманивают людей под предлогом продажи секретной методики выигрыша в лотерею.

Мошенники рассылают потенциальным жертвам электронные письма со ссылкой на Telegram-канал, где якобы содержится гарантированная схема получения лотерейных выигрышей. Однако для доступа к информации требуется оплата.

После внесения платежа пострадавшие обнаруживают, что вместо обещанной выигрышной методики им предлагают зарабатывать путем перепродажи доступа к этому же каналу другим пользователям. Таким образом жертвы невольно становятся участниками классической пирамидальной схемы.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что кибермошенники все чаще используют технологию дипфейков для атак на компании, поэтому владельцам бизнеса следует заниматься активным обучением сотрудников основам цифровой гигиены. По его словам, злоумышленники создают реалистичные поддельные видео и аудио, в подлинность которых верят даже опытные работники.