«Он не успел постареть»: журналистка о главной особенности Краско

Актер Иван Краско был человеком добрым, щедрым по отношению к своей семье и не принимающим болезни, рассказала журналистка Марианна Саид Шах корреспонденту NEWS.ru. Прощание со звездой фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» проходит 13 августа в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Он не носил черный цвет, я не помню, как он был одет, когда хоронили сына Андрея, но точно не черное. <…> Человек сложный, но интересной судьбы. Его жизни хватило бы на несколько человек, он не любил слова «легендарный», «эпоха уходит». <…> Он не успел постареть, не принимал на себя болезни, — рассказала журналистка.

Саид Шах также отметила, что Краско был добрым человеком. Об этом в том числе свидетельствует тот факт, что он раздал свое состояние детям и женам.

Тем временем на прощание пришла экс-супруга артиста, художник по костюмам Наталья Вяль. Она села рядом с гробом бывшего мужа. Также по артисту скорбят их сыновья — Федор и Иван.