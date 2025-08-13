Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 11:01

«Он не успел постареть»: журналистка о главной особенности Краско

Журналистка Саид Шах назвала Краско сложным человеком с интересной судьбой

Мариана Саид Шах Мариана Саид Шах Фото: NEWS.ru

Актер Иван Краско был человеком добрым, щедрым по отношению к своей семье и не принимающим болезни, рассказала журналистка Марианна Саид Шах корреспонденту NEWS.ru. Прощание со звездой фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» проходит 13 августа в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Он не носил черный цвет, я не помню, как он был одет, когда хоронили сына Андрея, но точно не черное. <…> Человек сложный, но интересной судьбы. Его жизни хватило бы на несколько человек, он не любил слова «легендарный», «эпоха уходит». <…> Он не успел постареть, не принимал на себя болезни, — рассказала журналистка.

Саид Шах также отметила, что Краско был добрым человеком. Об этом в том числе свидетельствует тот факт, что он раздал свое состояние детям и женам.

Тем временем на прощание пришла экс-супруга артиста, художник по костюмам Наталья Вяль. Она села рядом с гробом бывшего мужа. Также по артисту скорбят их сыновья — Федор и Иван.

Иван Краско
смерть
культура
прощание
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, что грозит воспитательнице за избиение ребенка в Новороссийске
Актер Анисимов раскрыл, каким Краско был в жизни
Рубль ждет серьезный обвал? Курсы валют 13 августа: доллар, евро, юань
Погода в Москве в среду, 13 августа: осенний холод придет раньше времени?
Курск «подружился» с городом, в котором проживают наемники из ВСУ
Племянник развенчал слухи о якобы «брошенном в нищете» Краско
Россиянина задержали за оправдание терроризма в соцсетях
Мать ввела младенцу смертельную дозу препарата от тромбоза из-за плача
Украину уличили в массированных атаках перед встречей Путина и Трампа
Экономист оценил, как могут повлиять на доллар вторичные пошлины США
Одна из стран Прибалтики решила выслать российского дипломата
Психолог дала советы, как легко вернуться в рабочий ритм после отпуска
Психиатр рассказала, как «домашка» влияет на школьников
Налет на нефтепровод «Дружба» и НПЗ: как ВСУ атакуют Россию 13 августа
В России указали на неочевидную опасность заменителей тонировок в авто
Экономист оценила риски обрушения рубля
В МИД России заявили о смерти посла в отставке
Воспитательница отлупила ребенка за отказ пить компот
Американские военные запустили с Аляски один объект в сторону России
Белгородская область второй раз за утро подверглась атаке ВСУ
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.