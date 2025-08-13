Медовый спас 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями

14 августа православные верующие отмечают Медовый спас — первый из трех августовских праздников в честь Спасителя, совпадающий с началом строгого Успенского поста. В народе его ласково называют Первый спас, Мокрый спас (из-за традиции освящения воды и колодцев) или Маковей (в память мучеников Маккавеев и из-за созревшего мака). Главные традиции — освящение в церкви первого меда нового сбора, мака и целебных трав, приготовление постной выпечки с медом и маком, а также помощь нуждающимся («На Первый спас и нищий медку попробует!»). Для православных этот день важен как праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, напоминающий о силе веры и Божией помощи, а также как духовный старт подготовки к Успению Богородицы через пост.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

Открытки и картинки с надписями к Медовому спасу Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Любую из этих открыток в WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным и близким.