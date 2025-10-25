Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 12:15

Смешные открытки с Днем тещи: хвалим и поздравляем «вторую маму»

Открытка ко Дню тещи Открытка ко Дню тещи Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С 1930-х годов в мире повелось отмечать неофициальный праздник — Международный день тещ. Мать жены давно стала частым героем анекдотов, а в этот день, четвертое воскресенье октября, у вас есть повод сказать ей и несколько добрых слов.

Поздравьте тещу 26 октября с помощью наших открыток! Составили большую подборку красивых и забавных картинок для этого праздника. Сохранить их себе на устройство можно совершенно бесплатно. Открытки с Днем тещи — отличный шанс напомнить «второй маме», что вы о ней не забываете, даже если живете очень далеко.

Скачайте наши красивые и забавные открытки с Днем тещи и поделитесь ими в любых соцсетях. Это отличный способ сказать им хотя бы несколько приятных слов.

Красивые открытки с Днем тещи Красивые открытки с Днем тещи Фото: Иллюстрация NEWS.ru

День тещи: поздравления День тещи: поздравления Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Скачать открытки с Днем тещи Скачать открытки с Днем тещи Фото: Иллюстрация NEWS.ru

День тещи: картинки с поздравлениями День тещи: картинки с поздравлениями Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Смешные открытки ко Дню тещи Смешные открытки ко Дню тещи Фото: Иллюстрация NEWS.ru

День тещи: шутки, поздравления, пожелания День тещи: шутки, поздравления, пожелания Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки ко Дню тещи: скачать бесплатно Открытки ко Дню тещи: скачать бесплатно Фото: Иллюстрация NEWS.ru

День тещи День тещи Фото: Иллюстрация NEWS.ru

День тещи: какого числа праздник День тещи: какого числа праздник Фото: Иллюстрация NEWS.ru

День тещи в России День тещи в России Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки: День тещи 2025 года Открытки: День тещи 2025 года Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Как поздравить тещу с Днем тещи Как поздравить тещу с Днем тещи Фото: Иллюстрация NEWS.ru

День тещи: шутки, поздравления, открытки, красивые картинки День тещи: шутки, поздравления, открытки, красивые картинки Фото: Иллюстрация NEWS.ru

День тещи: смешные поздравления День тещи: смешные поздравления Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Забавные открытки в День тещи Забавные открытки в День тещи Фото: Иллюстрация NEWS.ru

открытки
бесплатные открытки
теща
картинки
праздники
октябрь
осень
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
В России объявили в розыск куратора теракта в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.