13 августа 2025 в 10:37

«Практически невозможно»: Журова о возвращении покинувших РФ спортсменов

Журова: сменившие гражданство спортсмены едва ли смогут вернуться в Россию

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортсменам, сменившим гражданство, будет крайне сложно вернуться в российскую сборную, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости. Основными препятствиями она назвала требования международных федераций и высокую конкуренцию внутри команд.

Их возвращение практически невозможно, потому что спортсмены потеряют много времени. Им придется высиживать карантин, и это установит не Россия, а международная федерация. Для них это невыгодно. К тому же здесь им придется выигрывать конкуренцию, — отметила она.

Она отметила, что из России уезжали в основном те спортсмены, кто не выдерживал борьбы за места в составе. По ее словам, такая тенденция сложилась еще задолго до начала военной операции на Украине. Парламентарий подчеркнула, что единственная реальная возможность для таких спортсменов — временные тренировки с российскими командами.

Дело не в извинениях. Им извиняться не за что, если они уезжали из-за высокой конкуренции и ничего плохого про Россию не говорили. И извиняться, по сути, не перед кем, — подчеркнула депутат.

Ранее российская легкоатлетка Анастасия Красильникова не исключила, что может сменить гражданство ради развития спортивной карьеры. Чемпионка России в беге на 3000 м с препятствиями рассказала, что уже получала соответствующие предложения, но не стала раскрывать деталей.

