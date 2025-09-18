Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию и его встреча с королем Карлом III являлись демонстрацией силы, власти и нового понимания американской гегемонии в мире, заявил историк Владимир Скачко. По его словам, которые передает Общественная Служба Новостей, глава Белого дома приехал, чтобы привязать Лондон к Вашингтону, сделав своим сателлитом.

По мнению историка, Трамп отходит от прежней модели глобализации, при которой США активно финансировали военные конфликты, строительство инфраструктуры и развитие экономик других государств. Вместо этого, по словам Скачко, американский лидер выстраивает новую стратегию доминирования — более экономически выгодную для своей страны.

Ранее стало известно, что во время визита в Великобританию Трамп постоянно нарушал этикет. Он опоздал на 15 минут на встречу принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон, а на встрече с Карлом III в Виндзорском замке американский лидер похлопал его по спине. В третий раз Трамп снова допустил грубую ошибку, когда во время осмотра почетного караула в замке ушел вперед с гвардейцем, вынудив короля идти позади.