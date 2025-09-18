Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 14:19

Историк назвал цель поездки Трампа в Великобританию

Историк Скачко: Трамп продемонстрировал королю Карлу III свою силу

Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию и его встреча с королем Карлом III являлись демонстрацией силы, власти и нового понимания американской гегемонии в мире, заявил историк Владимир Скачко. По его словам, которые передает Общественная Служба Новостей, глава Белого дома приехал, чтобы привязать Лондон к Вашингтону, сделав своим сателлитом.

По мнению историка, Трамп отходит от прежней модели глобализации, при которой США активно финансировали военные конфликты, строительство инфраструктуры и развитие экономик других государств. Вместо этого, по словам Скачко, американский лидер выстраивает новую стратегию доминирования — более экономически выгодную для своей страны.

Ранее стало известно, что во время визита в Великобританию Трамп постоянно нарушал этикет. Он опоздал на 15 минут на встречу принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон, а на встрече с Карлом III в Виндзорском замке американский лидер похлопал его по спине. В третий раз Трамп снова допустил грубую ошибку, когда во время осмотра почетного караула в замке ушел вперед с гвардейцем, вынудив короля идти позади.

Великобритания
США
Дональд Трамп
Карл III
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.