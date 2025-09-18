Экс-депутат Рады раскрыл главный замысел Зеленского по конфликту на Украине Экс-депутат Рады Царев назвал шантажом два плана Зеленского по конфликту с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский шантажирует европейских политиков, которые выступают за продолжение боевых действий, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Так он прокомментировал планы украинского лидера по специальной военной операции, где один из вариантов — остановить огонь в 2025 году, а второй — найти для Украины $120 млрд. По словам экс-нардепа, половина этих денег пойдет на покрытие дефицита бюджета.

План А и план Б Зеленского — это шантаж Европы и западных политиков, которые выступают за продолжение [СВО] на Украине. «Либо вы дадите мне $120 млрд, либо я проиграю [Владимиру] Путину (президент России. — NEWS.ru) и прекращу боевые действия». На самом деле в районе $45–50 млрд — это покрытие дефицита бюджета Украины. Еще столько же — обычное финансирование, военная помощь, оружие. Он округлил в большую сторону, — высказался Царев.

Ранее Зеленский заявил, что стране необходимо найти $60 млрд (5 трлн рублей) для продолжения вооруженного противостояния с Россией в 2026 году. По его словам, еще столько же средств потребуется от иностранных партнеров для финансирования невоенных расходов.