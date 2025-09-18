Россиянин пошутил о передаче Урала Трампу и попал на скамью подсудимых Жителя Сургута оштрафовали на 90 тысяч за комментарий о передаче Урала Трампу

Житель Сургута оштрафован на 90 тыс. рублей за комментарий с шуткой о передаче Уральского федерального округа президенту США Дональду Трампу, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Суд признал, что публикация содержала призывы, направленные на нарушение территориальной целостности России.

Донос на сургутянина составили специалисты АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды». Комментарий был оставлен под новостью о возможном изъятии у Дании Гренландии.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил, что использование смайликов в комментариях о трагедиях или с запрещенной символикой может считаться правонарушением. Он привел пример, когда женщину оштрафовали на пять тысяч рублей за комментарий со словом «хабалка» и эмодзи клоуна, хотя вышестоящий суд позже отменил это решение.

В свою очередь эксперты Игорь Семеновский и Михаил Репринцев заявили, что сам по себе эмодзи «клоун» вряд ли можно считать оскорблением без контекста. Они отметили, что для квалификации правонарушения суд должен установить наличие умысла и неприличной формы высказывания, а не только факт негативного восприятия потерпевшим.