09 октября 2025 в 17:46

Стало известно, сколько ДТП спровоцировали пьяные в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2025 году пьяные водители спровоцировали 269 аварий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пьяные водители спровоцировали 269 аварий в Нижегородской области с начала года, сообщает Рravda-nn.ru. По этому показателю регион занял второе место в соответствующем российском антирейтинге. В лидерах по количеству ДТП с участием нетрезвых автолюбителей также оказались Краснодарский край с 327 случаев и Красноярский край с 250 авариями.

В 2025 году в Нижегородской области зарегистрировано 3 347 аварий, что на 2,3% меньше по сравнению с прошлым годом. В период с января по август 2025 года наибольшее число ДТП произошло в Москве — 6 100 случаев, и в Краснодарском крае — 4 361.

Ранее в Люберцах пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП, пытаясь скрыться от погони ГИБДД. Он проигнорировал требование остановиться, столкнулся с несколькими автомобилями и въехал в веранду кафе с посетителями. В результате один человек получил травмы и был госпитализирован. Виновника задержали.

Нижегородская область
Россия
водители
ДТП
