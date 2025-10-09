Коммунальщики очистили канализацию города от 100 тонн сгустков жира

В британском Фелтхэме завершилась уникальная операция по очистке канализации, продолжавшаяся более месяца, сообщает Daily Mail. Коммунальные службы компании Thames Water извлекли из подземных коллекторов более 100 тонн «жирберга» — затвердевшей массы из пищевых отходов, влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые жители смывали в канализацию.

Образование заблокировало трубы на глубине 10 метров. Специалистам пришлось дробить гигантский засор на фрагменты и извлекать их при помощи вакуумной техники. Как пояснили в компании, подобные скопления не только нарушают работу канализационной системы, но и создают риск прорыва труб, что может привести к затоплению улиц и домов сточными водами.

Ранее заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев заявил, что канализация не предназначена для утилизации широкого спектра отходов, начиная от строительного мусора и заканчивая медикаментами и пищевыми маслами. По его словам, при сливе подобных веществ в унитаз трубы начинают постепенно разрушаться и зарастать изнутри, что в конечном итоге приводит к полному засору.