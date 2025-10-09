Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 17:12

Политолог объяснил, почему Трамп обещал завершить украинский кризис за день

Политолог Прокопишин: обещание Трампа по Украине можно считать популистским

Обещание президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию на Украине за одни сутки можно считать проявлением предвыборного популизма, заявил политолог Ярослав Прокопишин. По его словам, переданным «ФедералПресс», относиться к подобным заявлениям следует крайне скептически.

Обещание президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию на Украине за одни сутки можно считать проявлением предвыборного популизма. Относиться к подобным заявлениям следует крайне скептически, — отметил политолог.

По его словам, заявлениями о сложности разрешения конфликта глава Белого дома пытается снять с себя часть ответственности за провалы на внешнеполитической арене. Эксперт добавил, что Трамп преследует цель создать себе образ миротворца, способного разрешать любые конфликты.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что Трамп может инициировать встречу с президентом России Владимиром Путиным в случае полного разгрома ВСУ. По его словам, американский лидер дистанцировался от переговоров, опасаясь давления со стороны стран, поддерживающих Украину.

Дональд Трамп
Украина
Россия
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Джигана одной фразой ответил по поводу развода сына
«Достоевский присутствует»: филолог о творчестве нобелевского лауреата
Раскрыта причина смерти легендарного румынского барабанщика
Захарова отреагировала на шаг США против россиян
Миллер раскрыл один фактор, влияющий на стоимость газа
«Никчемный орган»: депутат о призыве Евросоюза сбивать российские самолеты
Дворник-растлитель: мигрант сел на 14-лет за домогательства шестиклассницы
Visa и Mastercard всё? Чем заменить, альтернативы, карта «Мир»
В Госдуме выступили за регулирование использования соцсетей детьми
МИД поблагодарил одну страну за крупную помощь Курской области
Первый снег может выпасть в Москве уже в середине октября
Ученые предупредили о мощнейшем событии на Солнце
В России выпустят монеты с героем мультфильма
«Чистой воды блеф»: военэксперт о еще не переданном Киеву мощном оружии США
Фильм-расследование о подрыве «Северных потоков» покорил Нью-Йорк
Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада
В Нижнем Новгороде скончался известный российский бард
Скончался легендарный исполнитель необычного музыкального жанра
Экономист высказался о целевом обучении в медицинских вузах
В Европе призвали развязать руки ВСУ в отношении России
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.