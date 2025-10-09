Политолог объяснил, почему Трамп обещал завершить украинский кризис за день

Обещание президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию на Украине за одни сутки можно считать проявлением предвыборного популизма, заявил политолог Ярослав Прокопишин. По его словам, переданным «ФедералПресс», относиться к подобным заявлениям следует крайне скептически.

По его словам, заявлениями о сложности разрешения конфликта глава Белого дома пытается снять с себя часть ответственности за провалы на внешнеполитической арене. Эксперт добавил, что Трамп преследует цель создать себе образ миротворца, способного разрешать любые конфликты.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что Трамп может инициировать встречу с президентом России Владимиром Путиным в случае полного разгрома ВСУ. По его словам, американский лидер дистанцировался от переговоров, опасаясь давления со стороны стран, поддерживающих Украину.