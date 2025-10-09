Раскрыто, почему Джиган может остаться без денег после развода с Самойловой Адвокат Бенхин: по еврейским обычаям Джиган обязан отдать все деньги Самойловой

Согласно еврейским традициям рэпер Джиган обязан отдать все имущество и большую сумму денег блогеру Оксане Самойловой в случае развода, рассказал NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, артист часто выставляет на показ свое еврейское происхождение.

Очень интересно и любопытно, будут ли Джиган и Самойлова разводиться по еврейской традиции, поскольку рэпер активно педалирует и выставляет на показ свое еврейское происхождение. У него есть татуировки в виде шестиконечных звезд и надписи на иврите. Недавно он выступал на свадьбе дочери главного раввина РФ Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа в ультраортодоксальных нарядах. Если он такой набожный, то они должны разводиться по еврейской традиции. А там все гораздо тяжелее. Там муж должен отпускать жену и даже все имущество ей отдать, — отметил Бенхин.

По его словам, если звездная пара сочеталась браком по еврейской традиции, то также должна была подписать ктубу — еврейский брачный договор, в котором, в частности, прописывается обязанность выплатить определенную сумму денег в случае развода. Адвокат подчеркнул, что обычно в документ вписывают большое количество денег, чтобы супруги не расставались. Бенхин отметил, что иудаизм не поддерживает практику разводов, тем более если у пары есть дети.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом. По данным канала, соответствующие документы в судебный орган были направлены 6 октября.