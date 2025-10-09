Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 18:07

«Будут молить бога»: в Совфеде раскрыли ответ на уничтожение самолетов в ЕС

Сенатор Джабаров: РФ может ответить симметрично на уничтожение самолетов в ЕС

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Москва симметрично ответит в случае уничтожения самолета РФ в воздушном пространстве Евросоюза, заявил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, опасности для стран ЕС будет гораздо больше, чем для России.

Я думаю, что если они это сделают, то они будут молить бога, чтобы каждый полет их самолета закончился успешно. Потому что мы можем ответить абсолютно симметрично. Здесь опасности для них будет гораздо больше, чем для нас, — сказал Джабаров.

Ранее Европарламент принял рекомендательную резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. В документе парламентарии также осуждают, по их мнению, якобы нарушения воздушного пространства государств — членов ЕС Россией.

Прежде политолог Александр Перенджиев предположил, что заявления НАТО о возможных ударах по российским самолетам целенаправленно подталкивают стороны к прямому конфликту и требуют срочного созыва Совбеза ООН. По мнению эксперта, информационная шумиха используется для оправдания повышения налогов и давления на население.

