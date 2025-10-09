«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам Политолог Перенджиев: в ответ на истерию НАТО нужно созвать Совбез ООН

Заявления НАТО о возможных ударах по российским самолетам целенаправленно подталкивают стороны к прямому военному конфликту и требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, в случае начала боевых действий исход противостояния авиационной техники не предрешен.

Все эти заявления НАТО об открытии огня по воздушным целям РФ играют на то, чтобы начать прямой конфликт между Россией и странами Альянса. Если они начнут стрелять, то понятно, что наши самолеты ответят. Неизвестно, кто выйдет победителем. Очень даже может быть, что наши самолеты пятого поколения окажутся сильнее натовских. Мы знаем, что и в Балтийском море тоже неспокойно. Постоянно идут провокации. Полагаю, что в этих условиях нужно собирать Совет Безопасности ООН, потому что эта непонятная истерия усиливается, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что текущая информационная шумиха используется для нагнетания обстановки внутри стран Альянса. По словам политолога, подобные действия позволяют европейским правительствам оправдывать повышение налогов и давление на собственное население под предлогом подготовки к гипотетической войне с Россией.

Мне кажется, эта шумиха по поводу стрельбы делается, чтобы нагнетать обстановку в самих странах НАТО, чтобы давить на свое население и повышать налоги, говорить, что это все на конфликт с Россией, надо защищаться от нее. Конечно, их нужно предупредить: «Ребята, куда вы идете? К серьезной войне или все-таки угомонитесь? Ничего, у нас все получится», — резюмировал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что в НАТО раздумывают над тем, чтобы разрешить пилотам военных самолетов открывать огонь по российским летательным аппаратам. Консультации инициировали Польша, страны Балтии, Франция и Великобритания.