Россиянам объяснили, можно ли засудить человека за эмодзи «клоун» в чате

Россиянам объяснили, можно ли засудить человека за эмодзи «клоун» в чате Юрист Семеновский не увидел оснований для штрафа за эмодзи клоуна в чате

Штраф за эмодзи «клоун» в чате вряд ли возможен, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский в комментарии РБК. Он уточнил, что важен контекст: суд будет изучать, было ли намерение обидеть собеседника или речь идет об обычном недовольстве.

Сам по себе эмодзи с изображением клоуна вряд ли можно считать оскорблением: в нем как таковом нет чего-то неприличного, аморального, противоречащего общественной нравственности, — отметил Семеновский.

Юрист Михаил Репринцев также подчеркнул, что решение по таким делам принимается судом с учетом контекста. По его словам, чтобы сообщение квалифицировали как оскорбление, оно должно выражать отрицательную оценку личности в неприличной форме — открыто циничной, нарушающей нормы морали и принятые правила общения.

Ранее суд в Красноярске отменил штраф за оскорбление в дачном Telegram-чате. Как следует из материалов по делу № 12-738/2025, мировой суд оштрафовал женщину на 5000 рублей за использование слова «хабалка» и отправку смайлика в виде клоуна в адрес другой участницы переписки.