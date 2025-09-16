Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 10:21

Россиянам объяснили, можно ли засудить человека за эмодзи «клоун» в чате

Юрист Семеновский не увидел оснований для штрафа за эмодзи клоуна в чате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штраф за эмодзи «клоун» в чате вряд ли возможен, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский в комментарии РБК. Он уточнил, что важен контекст: суд будет изучать, было ли намерение обидеть собеседника или речь идет об обычном недовольстве.

Сам по себе эмодзи с изображением клоуна вряд ли можно считать оскорблением: в нем как таковом нет чего-то неприличного, аморального, противоречащего общественной нравственности, — отметил Семеновский.

Юрист Михаил Репринцев также подчеркнул, что решение по таким делам принимается судом с учетом контекста. По его словам, чтобы сообщение квалифицировали как оскорбление, оно должно выражать отрицательную оценку личности в неприличной форме — открыто циничной, нарушающей нормы морали и принятые правила общения.

Ранее суд в Красноярске отменил штраф за оскорбление в дачном Telegram-чате. Как следует из материалов по делу № 12-738/2025, мировой суд оштрафовал женщину на 5000 рублей за использование слова «хабалка» и отправку смайлика в виде клоуна в адрес другой участницы переписки.

эмодзи
суды
штрафы
переписки
чаты
оскорбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.