19 сентября 2025 в 07:05

Юрист раскрыл, в каком случае эмодзи в чате признают оскорблением

Юрист Русяев: эмодзи после грубой фразы могут признать оскорблением

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Эмодзи, поставленные после грубой фразы, могут счесть частью оскорбления, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, сами по себе «смайлики» не признаются бранью.

Если кто-то пишет угрозу и сопровождает ее символом оружия, суд оценивает не картинку саму по себе, а весь контекст: отношения сторон, предшествующие конфликты, адресность. Верховный суд указывает, что угроза может выражаться в любой форме — от слов до изображения. Поэтому при наличии реального конфликта картинка может рассматриваться как часть угрозы, — отметил собеседник.

Что касается именно оскорблений, то по статье КоАП РФ речь идет только о неприличной форме. Смайлики чаще выступают как эмоциональная реакция: карикатурное лицо, знак неодобрения, череп — все это само по себе не является бранью, добавил Русяев.

Но если они сопровождают грубое высказывание или явное унижение, то вместе с текстом могут быть учтены как составная часть оскорбления, — подытожил юрист.

Ранее стало известно, что представители разных поколений по-разному относятся к выбору эмодзи и стикеров в социальных сетях. Зумеры отдают предпочтение наборам с яркими и преувеличенными эмоциями, сленгом и элементами ностальгии. Миллениалы же выбирают ироничные сюжеты, связанные с повседневной жизнью.

эмодзи
чаты
Россия
мессенджеры
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
