Юрист раскрыл, в каком случае эмодзи в чате признают оскорблением Юрист Русяев: эмодзи после грубой фразы могут признать оскорблением

Эмодзи, поставленные после грубой фразы, могут счесть частью оскорбления, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, сами по себе «смайлики» не признаются бранью.

Если кто-то пишет угрозу и сопровождает ее символом оружия, суд оценивает не картинку саму по себе, а весь контекст: отношения сторон, предшествующие конфликты, адресность. Верховный суд указывает, что угроза может выражаться в любой форме — от слов до изображения. Поэтому при наличии реального конфликта картинка может рассматриваться как часть угрозы, — отметил собеседник.

Что касается именно оскорблений, то по статье КоАП РФ речь идет только о неприличной форме. Смайлики чаще выступают как эмоциональная реакция: карикатурное лицо, знак неодобрения, череп — все это само по себе не является бранью, добавил Русяев.

Но если они сопровождают грубое высказывание или явное унижение, то вместе с текстом могут быть учтены как составная часть оскорбления, — подытожил юрист.

