В Европе призвали развязать руки ВСУ в отношении России Европарламент призвал снять ограничения на удары ВСУ по России западным оружием

Европейский парламент принял резолюцию с призывом к западным странам разрешить Киеву наносить удары по российской территории, сообщается на сайте законодательного органа. В документе содержится требование снять все существующие ограничения на применение западных вооружений против военных целей в России.

В тексте резолюции парламентарии настоятельно призывают государства-члены ЕС немедленно нарастить объемы военной помощи украинской армии. Особый акцент делается на необходимости участия в совместных закупках вооружений, в первую очередь зенитных боеприпасов для систем ПВО. Кроме того, в принятом документе содержится прямое указание на необходимость отмены всех оперативных ограничений для ВСУ.

Ранее Европарламент принял рекомендательную резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. В документе парламентарии также осуждают, по их мнению, якобы нарушения воздушного пространства государств — членов ЕС Россией.

Прежде политолог Александр Перенджиев предположил, что заявления НАТО о возможных ударах по российским самолетам целенаправленно подталкивают стороны к прямому конфликту и требуют срочного созыва Совбеза ООН. По мнению эксперта, информационная шумиха используется для оправдания повышения налогов и давления на население.