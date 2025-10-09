Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 18:00

Фильм о расследовании Херша подрыва «СП» собрал овации на спецпоказе в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зрители, собравшиеся на спецпоказе документального фильма Cover-Up («Утаивание»), посвященного самым громким расследованиям лауреата Пулитцеровской премии и журналиста Сеймура Херша, аплодировали в зале стоя, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. В фильме в том числе описывался подрыв российских газопроводов «Северный поток».

Что мне оставалось делать? Не писать об этом? Даже если источников девять, иногда лучше, когда он один, — ответил Херш на критику в документальном фильме.

Примечательно, что билеты на спецпоказ в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля были распроданы полностью. Зрители высоко оценили фильм, а также поприветствовали смелость и принципиальность Херша.

Ранее Херш впервые прокомментировал версию о причастности украинца к диверсии на «Северных потоках», отказавшись как опровергать свое предыдущее расследование, так и подтверждать его достоверность. На просьбу дать оценку выдвинутым против Сергея Кузнецова обвинениям журналист ограничился кратким комментарием, не вдаваясь в подробности.

