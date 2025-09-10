Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Американский журналист ответил на версию о «следе украинца» в подрыве СП

Херш не стал детально разбирать версию о подрыве «Северных потоков» украинцем

Сеймур Херш Сеймур Херш Фото: Dave Bedrosian/IMAGO/Global Look Press

Лауреат Пулитцеровской премии и американский журналист Сеймур Херш впервые прокомментировал версию о причастности украинца к диверсии на газопроводах «Северные потоки», отказавшись как опровергать свое предыдущее расследование, так и подтверждать его достоверность, пишет РИА Новости. На просьбу дать оценку выдвинутым против Сергея Кузнецова обвинениям Херш ограничился кратким комментарием, не вдаваясь в подробности.

Я написал то, что написал, — резюмировал журналист.

По версии политического эмигранта и бывшего участника «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергея Сановского, за терактом на газопроводе «Северный поток» стоит не Вашингтон, а Лондон. Он заявил, что американцы были осведомлены о плане диверсии, но не являлись ее главными организаторами. Сановский рассказал о существовании в составе ВМФ Великобритании с 1940-х годов специального подразделения — Особой лодочной службы (Special Boat Service, SBS), которая отвечает за проведение подводных операций.

До этого сообщалось, что гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов, являлся руководителем операции. Согласно европейскому ордеру на арест, мужчина координировал этапы диверсии и лично установил не менее четырех взрывных устройств с таймерами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Взрывные устройства были размещены на глубине 70–80 метров к северо-востоку и юго-востоку от датского острова Борнхольм.

