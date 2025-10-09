Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 17:59

В Госдуме заподозрили Киев в перевозке оружия гражданскими поездами

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинская сторона для транспортировки оружия может использовать пассажирские поезда, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Государственной думы и первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Он выразил уверенность в необходимости атаковать железнодорожную инфраструктуру бывшей советской республики.

Мы в самом деле начали наносить удары по железнодорожным узлам. В принципе, пора было давно это сделать, но все-таки лучше поздно, чем никогда. Нужно обязательно уничтожать станции, мосты, тоннели — чтобы полностью парализовать все железнодорожное сообщение, включая и пассажирские перевозки. Под таким прикрытием тоже, между прочим, могут перевозить оружие. Не раз говорил о том, что просто необходимо накрывать эшелоны на входе из Польши, — сказал парламентарий.

Ранее на железнодорожном транспорте Украины начали устанавливать специальные защитные конструкции против БПЛА. Компания «Украинская железная дорога» монтирует на локомотивы антидроновые сетки. Очевидцы засняли один из таких составов, перемещающийся по железнодорожным путям страны.

Госдума
Алексей Журавлев
Украина
поезда
