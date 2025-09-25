Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 18:08

На Украине заметили локомотив с антидроновой сеткой

Компания «Украинская железная дорога» начала устанавливать на составы противодроновые сетки, передает Telegram-канал «Политика страны». Локомотив с установленной на него металлической сеткой сняли очевидцы на одной из железных дорог Украины. Конструкция схожа с теми, что устанавливают на бронетехнику в зоне боевых действий.

Ранее на Украине 26-летняя вебкам-модель Наталья Борщевич выиграла тендер на поставку противодроновых сеток на сумму 6,3 млн гривен (примерно 12 млн рублей). Контракт с администрацией был подписан 12 сентября, а поставить продукцию она должна до конца года. Примечательно, что в качестве предпринимателя Борщевич зарегистрировалась лишь месяц назад, а до этого она занималась созданием откровенного контента на OnlyFans.

До этого стало известно, что в России создали мобильный противодроновый комплекс (ППЗРК), который предназначен для поражения низколетящих БПЛА и вертолетов. Дальность захвата цели составляет 500 метров.

