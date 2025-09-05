Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 10:28

Низколетящие беспилотники станут мишенью для нового переносного ПЗРК

Российские инженеры разработали ППЗРК против низколетящих БПЛА

В России создали мобильный противодроновый комплекс (ППЗРК), предназначенный для поражения низколетящих беспилотников и вертолетов, сообщили ТАСС в НПО «Кайсант». Система оснащена уникальной связью «Гермес» и способна оперативно адаптироваться к изменениям на поле боя.

Комплекс оснащен системой наведения на основе машинного зрения. Интеграция современных технологий и оптимизированные характеристики делают этот комплекс одним из самых передовых решений в области противодействия беспилотным летательным аппаратам, — уточнили в организации.

Дальность захвата цели — 500 метров. Снаряжаемый заряд составляет ВОГ-25, а общий вес — 1,2 кг. Мобильный противодроновый комплекс будет впервые представлен на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде 6-7 сентября.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» изготовил первую партию новых автоматов АМ-17, разработанных под калибр 5,45 мм. Модель успешно прошла войсковые и государственные испытания, включая использование в зоне СВО. Также были внесены улучшения.

БПЛА
дроны
вертолеты
технологии
