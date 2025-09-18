Президента Украины Владимира Зеленского в стране все чаще называют «графом Дякулой», проводя аналогии с кровожадным вампиром, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, такое прозвище также высмеивает привычку украинского лидера постоянно благодарить западных лидеров.

Зеленского все чаще среди украинцев стали называть «графом Дякулой», с одной стороны проводя аналогию с кровожадным вампиром, который упивается кровью собственного народа, а с другой — высмеивая его привычку постоянно говорить лидерам западных стран «дякую», — сказал Рогов.

Как отметил представитель Общественной палаты, на практике Зеленский благодарит за поставки оружия, которые приводят к гибели тысяч украинцев. Именно поэтому сравнение с упырем является уместным, подчеркнул Рогов.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что Зеленский достиг «высокой степени социального разложения», о чем свидетельствует его план конфликта с Россией. По мнению парламентария, действия украинского лидера направлены на получение иностранных денег для ведения боевых действий до последнего украинца.