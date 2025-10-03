Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 09:52

Пакет с бомбой обнаружили во дворе российской школы

Рогов: пакет с самодельной бомбой нашли во дворе школы в городе Таврийске

Пакет с самодельной бомбой обнаружили во дворе школы в Таврийске Каховского района Херсонской области, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

Пакет с самодельной бомбой нашли во дворе школы в Таврийске Херсонской области. Никто не пострадал: всех эвакуировали, — подчеркнул он.

Приехавшие на место специалисты успешно обезвредили СВУ. Рогов напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов на улице ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Наоборот, следует отойти на безопасное расстояние и сразу вызывать МЧС, уточнил он.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие начали использовать на Константиновском направлении в ДНР самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты или грибы. По мощности такие мины сопоставимы с противопехотными «Лепестками».

До этого в Курской области прошли испытания первой отечественной лазерной установки для дистанционного разминирования. Устройство способно с расстояния 50–100 метров прожигать металлические корпуса мин и снарядов лазерным лучом.

