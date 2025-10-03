Российская армия укрепила позиции в Запорожской области Рогов: ВС России закрепились в селе Полтавка в Запорожской области

Российские войска закрепились в селе Полтавка Запорожской области, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, армия продолжает продвижение в районе населенного пункта, передает РИА Новости. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Наши войска закрепились в селе Полтавка. Продвижение русской армии продолжается и в окрестностях села. Севернее Полтавки освобождено свыше 3,5 квадратных километров, — поделился Рогов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об уверенном продвижении российских войск по всей линии фронта. По его словам, армия взяла под контроль село Юнаковка в Сумской области и наполовину заняла Волчанск в Харьковской области. Также российские подразделения вошли в Константиновку и ведут бои в Северске и Красноармейске.

До этого Минобороны России сообщило об ударах по объектам транспортной инфраструктуры украинских предприятий ВПК. Военные поразили места сборки и хранения беспилотников большой дальности, а также склады с живой силой в 138 районах. Для ликвидации применялись оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.