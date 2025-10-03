Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 11:27

Российская армия укрепила позиции в Запорожской области

Рогов: ВС России закрепились в селе Полтавка в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска закрепились в селе Полтавка Запорожской области, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, армия продолжает продвижение в районе населенного пункта, передает РИА Новости. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Наши войска закрепились в селе Полтавка. Продвижение русской армии продолжается и в окрестностях села. Севернее Полтавки освобождено свыше 3,5 квадратных километров, — поделился Рогов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об уверенном продвижении российских войск по всей линии фронта. По его словам, армия взяла под контроль село Юнаковка в Сумской области и наполовину заняла Волчанск в Харьковской области. Также российские подразделения вошли в Константиновку и ведут бои в Северске и Красноармейске.

До этого Минобороны России сообщило об ударах по объектам транспортной инфраструктуры украинских предприятий ВПК. Военные поразили места сборки и хранения беспилотников большой дальности, а также склады с живой силой в 138 районах. Для ликвидации применялись оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

ВС РФ
ВСУ
Запорожская область
Владимир Рогов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности о задержанном в Москве миллиардере-убийце
Число жертв тайфуна во Вьетнаме резко выросло
Легендарный тренер дал «Спартаку» ценный совет перед дерби с ЦСКА
Легендарный тренер считает, что «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 октября
Двоюродный брат вице-президента США раскритиковал подход США к СВО
Орбан раскрыл, чем для ЕС обернется отправка солдат на Украину
В Европе отпустили «санкционный» танкер Boracay
«И поехали»: автолюбителей предупредили о важном нюансе перед зимой
Число привлеченных к ответственности наемников ВСУ перевалило за тысячу
В еще одном российском аэропорту ввели временные ограничения
В России определили победителя конкурса «Учитель года»
Устроившего кровавую поножовщину в центре Москвы задержали
Раскрыт план военного вторжения США в Венесуэлу
Додик назвал Путина архитектором многополярного мира
Российская армия укрепила позиции в Запорожской области
Литературовед рассказала, сколько стихов Есенина остаются неизвестными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 октября: где сбои в России
Актрису-иноагента теперь будут разыскивать на международном уровне
Жители дома в Екатеринбурге остались без чистой воды из-за ремонта
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.