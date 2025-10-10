Столкновение иномарки с «Газелью» в Кузбассе обернулось трагедией В Кемеровской области два человека погибли в аварии с «Газелью»

Столкновение автомобиля Volkswagen Polo с «Газелью» произошло на трассе в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате аварии погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне иномарки. Кроме того, водитель «Газели» получил травмы, его госпитализировали.

В результате аварии водитель «Фольксвагена» и его 76-летняя пассажирка погибли на месте. 31-летний водитель «Газели» госпитализирован, — говорится в публикации.

Предполагается, что столкновение допустил 77-летний водитель Volkswagen, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На место смертельной аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, медики и следственно-оперативная группа.

