10 октября 2025 в 16:52

Столкновение иномарки с «Газелью» в Кузбассе обернулось трагедией

В Кемеровской области два человека погибли в аварии с «Газелью»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столкновение автомобиля Volkswagen Polo с «Газелью» произошло на трассе в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате аварии погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне иномарки. Кроме того, водитель «Газели» получил травмы, его госпитализировали.

В результате аварии водитель «Фольксвагена» и его 76-летняя пассажирка погибли на месте. 31-летний водитель «Газели» госпитализирован, — говорится в публикации.

Предполагается, что столкновение допустил 77-летний водитель Volkswagen, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На место смертельной аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, медики и следственно-оперативная группа.

Ранее появилась информация, что бывший смоленский чиновник Олег Иванов, погибший при возгорании автомобиля «Газель» в Подмосковье, предположительно, отмечал свой день рождения. При этом следов насильственной смерти не выявлено, а установлением причины пожара занимаются дознаватели.

