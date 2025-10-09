Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 19:38

Стали известны детали смерти экс-чиновника в сгоревшей «Газели»

РИА Новости: сгоревший в «Газели» экс-чиновник праздновал день рождения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший смоленский чиновник Олег Иванов, погибший при возгорании автомобиля «Газель» в Подмосковье, предположительно отмечал свой день рождения, сообщил представитель экстренных служб РИА Новости. По предварительным данным, следов насильственной смерти не выявлено, а установлением причины пожара занимаются дознаватели.

Признаков насильственной смерти пока не обнаружено. Причину возгорания выясняют дознаватели, — говорится в сообщении.

Ранее представители правоохранительных органов сообщили о гибели бывшего руководителя главного управления Смоленской области по гражданско-патриотическому воспитанию Олега Иванова в результате возгорания автофургона. Обгоревшее тело мужчины было обнаружено на территории социального учреждения в Сергиевом Посаде, где 56-летний экс-чиновник проживал во время стажировки по программе «Герои Подмосковья», предпочитая оборудованный автомобиль гостиничному номеру.

Кроме того, в итальянском муниципалитете Карпинето-Романо произошла гибель 100-летней Ренаты Джессини, скончавшейся при пожаре в своем жилище спустя четверо суток после юбилейных торжеств. Местные власти, ранее публично поздравлявшие долгожительницу и назвавшие ее «живым историческим символом» населенного пункта, выразили соболезнования родственникам погибшей.

пожары
авто
машины
чиновники
смерти
Подмосковье
