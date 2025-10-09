Стали известны детали смерти экс-чиновника в сгоревшей «Газели» РИА Новости: сгоревший в «Газели» экс-чиновник праздновал день рождения

Бывший смоленский чиновник Олег Иванов, погибший при возгорании автомобиля «Газель» в Подмосковье, предположительно отмечал свой день рождения, сообщил представитель экстренных служб РИА Новости. По предварительным данным, следов насильственной смерти не выявлено, а установлением причины пожара занимаются дознаватели.

Признаков насильственной смерти пока не обнаружено. Причину возгорания выясняют дознаватели, — говорится в сообщении.

Ранее представители правоохранительных органов сообщили о гибели бывшего руководителя главного управления Смоленской области по гражданско-патриотическому воспитанию Олега Иванова в результате возгорания автофургона. Обгоревшее тело мужчины было обнаружено на территории социального учреждения в Сергиевом Посаде, где 56-летний экс-чиновник проживал во время стажировки по программе «Герои Подмосковья», предпочитая оборудованный автомобиль гостиничному номеру.

