В США хотят разрешить Трампу стать президентом в третий раз

В США хотят разрешить Трампу стать президентом в третий раз Конгрессмен Файн: нужно разрешить Трампу идти на третий президентский срок

В Соединенных Штатах стоит отменить 22-ю поправку к Конституции, заявил в соцсети X американский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн. По его словам, нужно разрешить нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу вновь избираться президентом. Политик считает это целесообразным, если его мирный план будет работать в секторе Газа.

Нобелевской премии мира недостаточно. Если все живые заложники будут возвращены, и на Ближнем Востоке будет обеспечен прочный мир, нам следует отменить 22-ю поправку к Конституции и благодарить бога за каждый день, в который Дональд Трамп может быть нашим президентом. Такого, как он, больше никогда не будет, — сказал политик.

Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 2028 год. Трамп не исключал возможность своего повторного выдвижения, заявив о существовании «определенных путей» для такого развития событий. Действующая конституционная норма ограничивает занятие высшей государственной должности двумя четырехлетними сроками.

Ранее норвежский Нобелевский комитет объявил, что президент США не стал лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года. Награда была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо за ее деятельность по защите демократических прав граждан Венесуэлы.