В Британии задержаны трое по подозрению в шпионаже в пользу России

В Британии задержаны трое по подозрению в шпионаже в пользу России

В британском графстве Эссекс задержаны три человека по подозрению в оказании помощи российской разведке, сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию. Двое мужчин и одна женщина были арестованы в городе Грэйс по обвинению в нарушении Акта о национальной безопасности 2023 года.

Все трое задержаны по подозрению в оказании помощи иностранной разведывательной службе <....> и доставлены в отделение полиции в Лондоне. Страна, к которой относятся подозрения, — Россия, — говорится в материале.

Ранее ФСБ России задержала гражданина одной из североафриканских стран по подозрению в шпионаже для военной разведки Украины. В ведомстве рассказали, что иностранец через Telegram поддерживал постоянную связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

До этого бывший глава села Красный Чикой в Забайкалье Александр Давыдов связался с ФСБ из-за песни Верки Сердючки. Политик услышал композицию на выборах 14 сентября и предположил, что это мог кто-то подстроить. Давыдов заподозрил симпатизирующее Украине или нанятое спецслужбами лицо.