Африканец попался в Астрахани на шпионаже в пользу Украины

ФСБ России задержала гражданина одной из североафриканских стран по подозрению в шпионаже для военной разведки Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, иностранец через Telegram поддерживал постоянную связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в Астрахани гражданина одного из государств Северной Африки. Он задержан сотрудниками ФСБ, — говорится в сообщении.

Ранее в УФСБ по Пермскому краю сообщили, что бывший работник местного оборонного предприятия приговорен к 13 годам колонии общего режима за передачу информации иностранным спецслужбам. Пермский краевой суд признал его виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Кроме того, Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Александра Карповца по делу о государственной измене. Согласно документам, он учится в зарубежном вузе и ранее трижды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.