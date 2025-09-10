Предатель из оборонной отрасли жестко поплатился за госизмену Экс-сотрудник предприятия ОПК в Перми получил 13 лет колонии за госизмену

Бывший сотрудник оборонного предприятия в Перми получил 13 лет колонии общего режима за передачу сведений иностранным спецслужбам, сообщили в УФСБ по Пермскому краю. Как уточнили в ведомстве, Пермский краевой суд признал его виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), передает ТАСС.

Решением Пермского краевого суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее житель Алтайского края Сергей Дудинов был приговорен Вторым Восточным окружным военным судом Новосибирска к девяти годам лишения свободы за госизмену и участие в запрещенной террористической организации. По версии следствия, он установил контакт с представителем украинского легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), намереваясь принимать участие в боях против ВС России.