Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 09:44

Предатель из оборонной отрасли жестко поплатился за госизмену

Экс-сотрудник предприятия ОПК в Перми получил 13 лет колонии за госизмену

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бывший сотрудник оборонного предприятия в Перми получил 13 лет колонии общего режима за передачу сведений иностранным спецслужбам, сообщили в УФСБ по Пермскому краю. Как уточнили в ведомстве, Пермский краевой суд признал его виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), передает ТАСС.

Решением Пермского краевого суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее житель Алтайского края Сергей Дудинов был приговорен Вторым Восточным окружным военным судом Новосибирска к девяти годам лишения свободы за госизмену и участие в запрещенной террористической организации. По версии следствия, он установил контакт с представителем украинского легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), намереваясь принимать участие в боях против ВС России.

ОПК
госизмены
предатели
суды
уголовные дела
Предатель из оборонной отрасли жестко поплатился за госизмену
