Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:33

Стала известна незавидная участь предателя из Алтайского края

Суд назначил жителю Алтайского края девять лет лишения свободы за госизмену

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Второй Восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил жителя Алтайского края к девяти годам лишения свободы за государственную измену и участие в запрещенной террористической организации, сообщили в пресс-службе суда. По данным следствия, Сергей Дудинов вступил в контакт с представителем украинского легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Он намеревался участвовать в боевых действиях против российских вооруженных сил, говорится в сообщении. В апреле 2025 года злоумышленник собрал необходимое снаряжение и попытался выехать на территорию Украины, но был задержан правоохранителями. Суд назначил Дудинову наказание — девять лет лишения свободы: первые три года в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Ранее житель Узловой в Тульской области получил 18 лет колонии строгого режима за передачу Украине информации о местонахождении ЗРПК «Панцирь» ВС России. Кроме того, он сообщил противнику координаты топливного объекта, потенциально пригодные для диверсий.

Алтайский край
госизмены
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Большинство россиян считают себя доверчивыми людьми
Гуф оценил новость о «заказном убийстве» легенды хип-хопа 90-х
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрения правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальную жару и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт рассказал, зачем ВС России нанесли удар по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике
Посол Казахстана в России рассказал о новых договоренностях между странами
Подростки изнасиловали немую девочку в полицейском участке
Отец украинки пропустил ее похороны в США из-за одного закона
Стало известно, к чему приведет закрытие Украины воздушным щитом США
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.