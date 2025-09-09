Стала известна незавидная участь предателя из Алтайского края Суд назначил жителю Алтайского края девять лет лишения свободы за госизмену

Второй Восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил жителя Алтайского края к девяти годам лишения свободы за государственную измену и участие в запрещенной террористической организации, сообщили в пресс-службе суда. По данным следствия, Сергей Дудинов вступил в контакт с представителем украинского легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Он намеревался участвовать в боевых действиях против российских вооруженных сил, говорится в сообщении. В апреле 2025 года злоумышленник собрал необходимое снаряжение и попытался выехать на территорию Украины, но был задержан правоохранителями. Суд назначил Дудинову наказание — девять лет лишения свободы: первые три года в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Ранее житель Узловой в Тульской области получил 18 лет колонии строгого режима за передачу Украине информации о местонахождении ЗРПК «Панцирь» ВС России. Кроме того, он сообщил противнику координаты топливного объекта, потенциально пригодные для диверсий.