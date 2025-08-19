Россиянина отправили за решетку за госизмену Жителя Узловой осудили на 18 лет за передачу данных о ЗРПК «Панцирь» Украине

Жителя города Узловой Тульской области приговорили к 18 годам колонии строгого режима за передачу Украине данных о расположении ЗРПК «Панцирь», сообщили в пресс-службе областного суда. Мужчина также передал координаты топливно-энергетического объекта, которые могли быть использованы для диверсий.

Приговором Тульского областного суда [фигуранту] назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы один год и шесть месяцев, — уточнили в пресс-службе.

Суд установил, что 45-летний осужденный действовал осознанно и передавал информацию через Telegram-канал. По данным следствия, мужчина передал представителям иностранной организации «АТЕШ» точные координаты как военного объекта, так и стратегического предприятия ТЭК. Приговор вступил в законную силу.

Ранее жительницу Крыма Алину Грек приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке к теракту. Фигурантка планировала за деньги уничтожить железнодорожный релейный шкаф в Симферопольском районе республики по заданию сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины.

Прежде сообщалось, что в Новосибирской области было предотвращено покушение на жизнь военнослужащего Минобороны России. Преступление готовили подростки с использованием токсичных химических веществ. Они действовали по заданию украинских спецслужб.