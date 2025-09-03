Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 20:48

Суд принял решение по делу студента-предателя из иностранного вуза

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы заключил под стражу россиянина Александра Карповца по уголовному делу о государственной измене, передает ТАСС. Как следует из документов, молодой человек обучается в иностранном вузе и ранее трижды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Карповец Александр Анатольевич, гражданин Российской Федерации, имеющий среднее образование, являющийся студентом четвертого курса иностранного вуза, женатый, не имеющий детей и иждивенцев, официально не трудоустроенный, но работающий неофициально в прокатной компании Bestage водителем и художником по свету, — говорится в материалах.

Ранее в Южном окружном военном суде сообщили, что жительница Крыма Алина Грек получила 15 лет колонии по делу о государственной измене и подготовке теракта. По данным суда, она собиралась за вознаграждение разрушить железнодорожный релейный шкаф в Симферопольском районе по указанию сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, жителя Узловой в Тульской области приговорили к 18 годам колонии строгого режима за передачу Украине информации о расположении ЗРПК «Панцирь». Мужчина также сообщил координаты топливно-энергетического объекта, что могло быть использовано для диверсий.

