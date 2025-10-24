Стало известно, почему США избавились от самого быстрого самолета в мире

Самый быстрый серийный самолет в мире, американский разведчик SR-71 Blackbird, был снят с эксплуатации из-за сокращения бюджета и морального износа, сообщает The National Interest. В издании отметили, что эта «одна из самых впечатляющих машин» стала слишком дорогой и неэффективной на фоне появления разведывательных спутников.

В материале говорится, что для поддержания полетов SR-71, достигавшего скорости 3500 км/ч, требовалась уникальная инфраструктура. Самолет заправляли специальным топливом JP-7, из-за чего пришлось переоборудовать 30 танкеров KC-135 системами подогрева. После каждого вылета он нуждался в десятках тысяч человеко-часов на обслуживание.

Кроме того, аналоговая разведывательная аппаратура самолета морально устарела — обработка пленки после полета занимала слишком много времени. Окончательный вывод SR-71 из эксплуатации состоялся в 1998 году, когда снижение его разведывательной ценности стало очевидным.

