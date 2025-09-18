Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 15:26

В МВД предостерегли от создания фото для паспорта с помощью ИИ

МВД России: из-за созданной ИИ фотографии могут отказать в получении паспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам могут отказать в выдаче паспорта из-за фотографии на документ, созданной с помощью нейросетей, пишет «Москва 24» со ссылкой на МВД. При этом уплаченную госпошлину не вернут.

Обращаем внимание, что предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается, — предостерегли в МВД.

Согласно данным ведомства, за первые восемь месяцев текущего года почти четыре тысячи россиян получили отказ в выдаче или замене паспорта по различным основаниям. Представители МВД напомнили, что все фотографии для документов должны строго соответствовать установленным стандартам.

Ранее психотерапевт Мария Бодрягина заявила, что у людей с ментальными проблемами, которые регулярно используют нейросеть вместо психотерапии, может повыситься тревожность. Кроме того, общение с ИИ может усилить чувство одиночества.

нейросети
паспорта
МВД
документы
