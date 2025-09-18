Мужчина отметил 105-й день рождения и поделился рецептом долголетия Житель Великобритании отметил 105-й день рождения и посоветовал реже злиться

Житель Великобритании Рон Кэллоу отметил свой 105-й день рождения и посоветовал людям реже злиться по пустякам, пишет The Bolton News. Именно в этом заключается секрет его долголетия, считает мужчина. Внучка Кэллоу поделилась, что дедушка всегда учил ее не держать зла на людей и сам неукоснительно следовал этому правилу.

Просто продолжайте дышать, — посмеялся пенсионер, отвечая на вопрос о причинах своего долголетия.

До достижения 104 лет Кэллоу занимался любимым делом у себя дома — резьбой по дереву, создавая десятки декоративных элементов для жилья, кукольные домики и многое другое. Его трудовой путь включал работу в прядильной компании и карьеру инженера. После достижения 104-летнего возраста мужчина принял решение переехать в пансионат для пожилых, попросив об этом своих родственников.

