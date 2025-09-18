Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 14:09

Мужчина отметил 105-й день рождения и поделился рецептом долголетия

Житель Великобритании отметил 105-й день рождения и посоветовал реже злиться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Великобритании Рон Кэллоу отметил свой 105-й день рождения и посоветовал людям реже злиться по пустякам, пишет The Bolton News. Именно в этом заключается секрет его долголетия, считает мужчина. Внучка Кэллоу поделилась, что дедушка всегда учил ее не держать зла на людей и сам неукоснительно следовал этому правилу.

Просто продолжайте дышать, — посмеялся пенсионер, отвечая на вопрос о причинах своего долголетия.

До достижения 104 лет Кэллоу занимался любимым делом у себя дома — резьбой по дереву, создавая десятки декоративных элементов для жилья, кукольные домики и многое другое. Его трудовой путь включал работу в прядильной компании и карьеру инженера. После достижения 104-летнего возраста мужчина принял решение переехать в пансионат для пожилых, попросив об этом своих родственников.

Ранее жительница британского города Маркет-Харборо Марджери Джейкобс отметила 103-й день рождения и раскрыла свой секрет долгой жизни. Женщина регулярно употребляет красное вино и верит, что оно подарило ей долголетие.

пенсионеры
долголетие
Великобритания
мужчины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.