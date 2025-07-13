Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 19:35

103-летняя женщина раскрыла необычный секрет долголетия

103-летняя женщина из Британии заявила, что вино является секретом долгой жизни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жительница британского города Маркет-Харборо Марджери Джейкобс, отметившая 103-й день рождения, заявила, что рецептом ее долголетия является красное вино. Как пишет Harborough Mail, женщина считает, что секрет ее продолжительной жизни кроется именно в регулярном употреблении этого напитка.

Очень важно всегда сохранять позитивный настрой и заботиться о других больше, чем о себе. А еще — побольше красного вина и свежего воздуха, — сказала женщина.

Марджери появилась на свет 1 июня 1922 года, став младшей из пяти детей в семье. В военные годы женщина занимала должность помощницы делопроизводителя. Сейчас у долгожительницы большая семья — двое детей, двое внуков и четверо правнуков.

Ранее стало известно, что на фоне общего сокращения производства спиртных напитков только винодельческая продукция показывает положительную тенденцию. В течение первых шести месяцев 2025 года выпуск тихих вин вырос на 12,4%, достигнув 17,6 млн декалитров, а производство игристых вин увеличилось на 18,5%, составив 7,2 млн декалитров. Единственным исключением стали ликерные вина, объемы которых снизились на 9,6%.

алкоголь
Великобритания
долголетие
вина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые нашли ген, ускоряющий развитие рака печени
«Талибан» сделал неожиданное заявление о международном признании
В МВД зафиксировали резкий рост числа терактов в 2024 году
На подъездах к Крымскому мосту организовали бесплатную раздачу воды
Спущенные шорты сына Уилла Смита насмешили пользователей Сети
Воскресенье стало самым жарким днем с начала лета в Петербурге
«Привет» Мерцу от Белоусова, отказ РФ от договора с ООН: что будет дальше
Сформированный по поручению Путина «Орлан» попал под обстрел ВСУ
В зоне СВО заметили российский танк с антидроновыми «дредами»
«Зенит» заключил пятилетний контракт со звездой бразильского футбола
Стало известно о смерти экс-президента южной страны
Милонов взялся за фильмы с бездетными «ведьмами под 40 лет»
В США назвали причину замирания линии фронта на Украине
В Германии предложили вернуть всеобщий призыв в армию
103-летняя женщина раскрыла необычный секрет долголетия
Раскрыт важный маневр российских военных в ДНР
ВСУ замалчивают инцидент с жестоким убийством майора
Roblox могут запретить в России из-за Чернобыльской АЭС
В Европе открывают новый маршрут для поставок оружия на Украину
К чему снится волк: белый, черный, атакующий? Знаки судьбы и предупреждения
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.