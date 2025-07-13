103-летняя женщина раскрыла необычный секрет долголетия

Жительница британского города Маркет-Харборо Марджери Джейкобс, отметившая 103-й день рождения, заявила, что рецептом ее долголетия является красное вино. Как пишет Harborough Mail, женщина считает, что секрет ее продолжительной жизни кроется именно в регулярном употреблении этого напитка.

Очень важно всегда сохранять позитивный настрой и заботиться о других больше, чем о себе. А еще — побольше красного вина и свежего воздуха, — сказала женщина.

Марджери появилась на свет 1 июня 1922 года, став младшей из пяти детей в семье. В военные годы женщина занимала должность помощницы делопроизводителя. Сейчас у долгожительницы большая семья — двое детей, двое внуков и четверо правнуков.

Ранее стало известно, что на фоне общего сокращения производства спиртных напитков только винодельческая продукция показывает положительную тенденцию. В течение первых шести месяцев 2025 года выпуск тихих вин вырос на 12,4%, достигнув 17,6 млн декалитров, а производство игристых вин увеличилось на 18,5%, составив 7,2 млн декалитров. Единственным исключением стали ликерные вина, объемы которых снизились на 9,6%.