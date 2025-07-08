Назван единственный растущий сегмент российского алкогольного рынка

На фоне общего спада производства алкоголя в России единственной категорией, которая демонстрирует рост, остается вино, пишет «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. По данным издания, исключение составили ликерные вина.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за первое полугодие 2025 года выпуск тихих вин увеличился на 12,4% (до 17,6 млн дал), а игристых — на 18,5% (до 7,2 млн дал). При этом производство ликерных вин сократилось на 9,6%.

Вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев в разговоре с изданием объяснил, что спад производства ликерных вин связан с ростом акцизов на спирт. По его словам, дело в том, что недорогие крепленые вина делать стало просто невыгодно.

Марки премиальных ликерных вин все равно найдут своего покупателя, потому что там разница в стоимости плюс-минус 100 рублей не критична, а вот недорогие крепленые вина делать стало невыгодно. А именно они составляли значимую часть этой категории, — отметил он.

Между тем остальные сегменты алкогольного рынка продолжают сокращаться. Наибольшее падение зафиксировано в производстве слабоалкогольных напитков (−91,6%), плодовых алкогольных напитков (−84,7%) и виноградосодержащих напитков (от −60,5% до −73,2%). Коньячное производство уменьшилось на 17% (до 3,9 млн дал), водочное — на 10,9% (до 31,3 млн дал).

Ранее советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов на Финансовом конгрессе Банка России заявил, что цены на сигареты и алкоголь в России должны расти быстрее инфляции. По его мнению, эти товары должны становиться менее доступными для россиян.