Кидаю малину в коньяк — получаю божественный напиток!

Яркий аромат, насыщенный цвет и мягкий вкус — настойка из малины на коньяке получается эффектной. Готовится напиток просто: не нужно варить сироп, кипятить или использовать сложные технологии.

Сначала переберите малину (примерно 500 г), удалите мятые или недозрелые ягоды. Промывать ее не нужно, если ягоды собраны в чистом месте — достаточно аккуратно отряхнуть. Переложите в стеклянную банку (1,5 литра) и слегка разомните деревянной ложкой — до состояния пюре не доводите, просто дайте соку выйти. Засыпьте 250–300 г сахара, перемешайте и оставьте на 2–3 часа, чтобы выделился сок.

После этого влейте 500 мл качественного коньяка. Закройте банку крышкой, тщательно встряхните и уберите в темное прохладное место. Настаивать напиток нужно от 10 до 14 дней, ежедневно встряхивая банку. Когда малина отдаст весь аромат и вкус, процедите настойку через марлю, а затем — через ватный фильтр, чтобы она стала прозрачной.

Разлейте в бутылки и дайте еще постоять 2–3 дня в холодильнике — вкус станет мягче и глубже. Хранится малиновая настойка до полугода в темном месте, а вот аромат сохраняется только первые месяцы, так что лучше не затягивать с дегустацией.

Совет: если хотите усилить ягодный вкус — добавьте щепотку ванили или половинку палочки корицы перед настаиванием. Но не переборщите — малина и коньяк уже сами создают идеальное сочетание.

Несмотря на волшебный вкус и аромат малины на коньяке, не забывайте, что неумеренное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

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