Депутат нашел способ поддержать ведущих семейный бизнес россиян

Двухлетние налоговые каникулы необходимо ввести для супружеских пар, ведущих совместный бизнес, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Также он призвал снизить ставки по кредитам для таких предпринимателей и предусмотреть дополнительные льготы для многодетных семей.

Для супружеских пар, официально зарегистрировавших совместный бизнес, надо ввести налоговые каникулы на первые два года деятельности, а также сниженную ставку по кредитам на развитие дела. Особые условия должны быть предусмотрены для многодетных семей, например дополнительные субсидии или компенсация части арендных платежей. Поддерживая семейный бизнес, мы одновременно решаем несколько важных задач: укрепляем институт семьи, создаем новые рабочие места, способствуем развитию малого предпринимательства в регионах, — пояснил Иванов.

Кроме того, он предложил разработать обучающие программы для семейных бизнесменов, чтобы помочь им совмещать предпринимательскую деятельность с воспитанием детей. По его словам, семейный бизнес — это настоящая ячейка общества, где передаются традиции, а также формируются трудовые династии.

Необходимо разработать специальные программы обучения для семейных предпринимателей, включая вопросы совмещения бизнеса и воспитания детей. Такие знания особенно важны для многодетных семей, решивших открыть свое дело. Семейный бизнес — это не просто экономическая единица, это ячейка общества, где передаются традиции, воспитываются дети, формируются настоящие трудовые династии. Поддержка таких предприятий — инвестиция в будущее нашей страны, — резюмировал Иванов.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России введут запрет на проведение коммерческой деятельности в границах садоводческих некоммерческих товариществ. Поправки к закону были подготовлены группой депутатов под руководством заместителя председателя Государственной думы Алексея Гордеева.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что сейчас в России сложились намного лучшие условия для бизнес-инициатив, чем в начале 2000-х годов. По его словам, сегодня страна переживает «драматический период», который связан со специальной военной операцией.