Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 04:20

Депутат нашел способ поддержать ведущих семейный бизнес россиян

Депутат Иванов предложил ввести налоговые каникулы для семейного бизнеса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двухлетние налоговые каникулы необходимо ввести для супружеских пар, ведущих совместный бизнес, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Также он призвал снизить ставки по кредитам для таких предпринимателей и предусмотреть дополнительные льготы для многодетных семей.

Для супружеских пар, официально зарегистрировавших совместный бизнес, надо ввести налоговые каникулы на первые два года деятельности, а также сниженную ставку по кредитам на развитие дела. Особые условия должны быть предусмотрены для многодетных семей, например дополнительные субсидии или компенсация части арендных платежей. Поддерживая семейный бизнес, мы одновременно решаем несколько важных задач: укрепляем институт семьи, создаем новые рабочие места, способствуем развитию малого предпринимательства в регионах, — пояснил Иванов.

Кроме того, он предложил разработать обучающие программы для семейных бизнесменов, чтобы помочь им совмещать предпринимательскую деятельность с воспитанием детей. По его словам, семейный бизнес — это настоящая ячейка общества, где передаются традиции, а также формируются трудовые династии.

Необходимо разработать специальные программы обучения для семейных предпринимателей, включая вопросы совмещения бизнеса и воспитания детей. Такие знания особенно важны для многодетных семей, решивших открыть свое дело. Семейный бизнес — это не просто экономическая единица, это ячейка общества, где передаются традиции, воспитываются дети, формируются настоящие трудовые династии. Поддержка таких предприятий — инвестиция в будущее нашей страны, — резюмировал Иванов.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России введут запрет на проведение коммерческой деятельности в границах садоводческих некоммерческих товариществ. Поправки к закону были подготовлены группой депутатов под руководством заместителя председателя Государственной думы Алексея Гордеева.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что сейчас в России сложились намного лучшие условия для бизнес-инициатив, чем в начале 2000-х годов. По его словам, сегодня страна переживает «драматический период», который связан со специальной военной операцией.

бизнесмены
семьи
налоги
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пагубные последствия хронического стресса для сердца
Спецслужбы Украины активизировались на двух направления
Обломки БПЛА рухнули на территории кубанского нефтеперерабатывающего завода
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки женщин в декрете
На Западе предсказали последствия визита Зеленского на Аляску
Назван простейший способ отбить часть трат на ремонт
Бойцы Нацгвардии США начали заполонять Вашингтон
«С улыбкой на лице»: свидетель рассказал об одном из стрелков в «Крокусе»
Пожар охватил одно из ключевых зданий в подмосковном Щелково
Врач рассказала о критическом влиянии курения на мозг
Ресторан русской кухни на Аляске вызвал ажиотаж
Женщина погибла при атаке ВСУ на российский город
Составлен список продуктов, которые стоит избегать во время менструации
Россиян предупредили о смене расчета среднего заработка
Депутат нашел способ поддержать ведущих семейный бизнес россиян
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 августа, без изменений
Раскрыта причина, по которой Киев не желает забирать военнопленных
«Инвестиция в здоровье»: меню в школьных столовых могут круто поменять
Делегация ХАМАС прибыла в Египет на переговоры
Стало известно, кто будет охранять Путина на Аляске
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.