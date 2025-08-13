Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 05:19

Бойцы Нацгвардии США начали заполонять Вашингтон

Бойцы Нацгвардии США начали заполонять Вашингтон. NBC: войска прибывают

Фото: Qiu Chen/XinHua/Global Look Press

Около 800 военнослужащих Национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон для усиления мер безопасности. Как сообщает NBC, их миссия продлится до 25 сентября, несмотря на первоначальные планы о более краткосрочном развертывании.

Хотя указ американского лидера Дональда Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября, — отмечается в репортаже.

Военнослужащие размещаются в штаб-квартире Национальной гвардии к востоку от Капитолия в полной экипировке. Детали командования и дислокации подразделений пока остаются неясными.

Решение о развертывании войск было принято Трампом 7 августа. Причиной стал рост преступности и нападение на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина.

Ранее сообщалось, что президент США рассматривает возможность федерализации округа Колумбия, чтобы усилить контроль над ситуацией в Вашингтоне. Также Трамп намерен ужесточить борьбу с нелегальными мигрантами, участвующими в преступной деятельности, и депортировать их. Эффективность таких мер пока остается под вопросом.

Дональд Трамп
Вашингтон
Нацгвардия
Колумбия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пагубные последствия хронического стресса для сердца
Спецслужбы Украины активизировались на двух направления
Обломки БПЛА рухнули на территории кубанского нефтеперерабатывающего завода
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки женщин в декрете
На Западе предсказали последствия визита Зеленского на Аляску
Назван простейший способ отбить часть трат на ремонт
Бойцы Нацгвардии США начали заполонять Вашингтон
«С улыбкой на лице»: свидетель рассказал об одном из стрелков в «Крокусе»
Пожар охватил одно из ключевых зданий в подмосковном Щелково
Врач рассказала о критическом влиянии курения на мозг
Ресторан русской кухни на Аляске вызвал ажиотаж
Женщина погибла при атаке ВСУ на российский город
Составлен список продуктов, которые стоит избегать во время менструации
Россиян предупредили о смене расчета среднего заработка
Депутат нашел способ поддержать ведущих семейный бизнес россиян
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 августа, без изменений
Раскрыта причина, по которой Киев не желает забирать военнопленных
«Инвестиция в здоровье»: меню в школьных столовых могут круто поменять
Делегация ХАМАС прибыла в Египет на переговоры
Стало известно, кто будет охранять Путина на Аляске
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.