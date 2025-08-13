Бойцы Нацгвардии США начали заполонять Вашингтон

Около 800 военнослужащих Национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон для усиления мер безопасности. Как сообщает NBC, их миссия продлится до 25 сентября, несмотря на первоначальные планы о более краткосрочном развертывании.

Хотя указ американского лидера Дональда Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября, — отмечается в репортаже.

Военнослужащие размещаются в штаб-квартире Национальной гвардии к востоку от Капитолия в полной экипировке. Детали командования и дислокации подразделений пока остаются неясными.

Решение о развертывании войск было принято Трампом 7 августа. Причиной стал рост преступности и нападение на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина.

Ранее сообщалось, что президент США рассматривает возможность федерализации округа Колумбия, чтобы усилить контроль над ситуацией в Вашингтоне. Также Трамп намерен ужесточить борьбу с нелегальными мигрантами, участвующими в преступной деятельности, и депортировать их. Эффективность таких мер пока остается под вопросом.