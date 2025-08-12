Американист описал сценарий наведения порядка в криминальном Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность федерализации округа Колумбия, чтобы усилить контроль над ситуацией в Вашингтоне, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, такие меры могут включать отправку федеральных сил и Национальной гвардии для борьбы с преступностью.

Что же Трамп будет делать для наведения порядка в Вашингтоне? Есть такая ядерная опция, как возможность федерализовать округ Колумбия, то есть вернуть его в то положение, в каком он был до 1970-х годов, когда он напрямую подчинялся федеральному правительству. Потом эти полномочия передали уже местному городскому совету и местному мэру. Они, очевидно, со своими обязанностями не справляются. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы отправлять и федералов, чтобы патрулировать по ночам улицы Вашингтона, и, возможно, отправить, в том числе Нацгвардию, чтобы она помогала бороться с преступностью, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что Трамп также намерен ужесточить борьбу с нелегальными мигрантами, участвующими в преступной деятельности, и депортировать их. Однако, по его словам, эффективность таких мер пока остается под вопросом.

Трамп для наведения порядка в Вашингтоне заодно планирует арестовывать тех преступников, которые являются нелегальными мигрантами, и депортировать их в страны, откуда они прибыли. Пока сложно сказать, сможет ли он таким образом побороть преступность. Но учитывая, что кризис преступности очень серьезный, очевидно, что-то нужно делать. И Трамп что-то будет пытаться в связи с этим делать, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что Национальная гвардия будет направлена в Вашингтон. Он отметил, что 11 августа провозглашается «днем освобождения» американской столицы от преступности и «отбросов».

Впоследствии Трамп заявил, что после Вашингтона займется наведением порядка в других крупных городах страны, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес. По его словам, в этих мегаполисах ситуация требует срочных мер. Лидер США при этом не уточнил, какие именно действия собирается предпринять.