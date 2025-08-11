Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 18:08

«Грязь и отбросы»: Трамп объявил жесткие методы борьбы с преступностью

Трамп: Национальная гвардия отправляется в Вашингтон

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Consolidated News Photos/Global Look Press

Национальная гвардия будет направлена в Вашингтон, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что этот день провозглашается «днем освобождения» американской столицы от преступности и «отбросов».

МЫ ЗАБИРАЕМ НАШУ СТОЛИЦУ!!! <...> Вашингтон, округ Колумбия, будет ОСВОБОЖДЕН сегодня! Преступность, дикая жестокость, грязь и отбросы исчезнут. Я сделаю нашу столицу великой снова! Дни безжалостного убийства или причинения вреда невинным людям подошли к концу, — сказал глава Белого дома.

Ранее президент США объявил о планах по выдворению бездомных с улиц столицы. Он заявил, что хочет превратить Вашингтон в более безопасное и эстетически приятное место, чем было до этого. Для людей без постоянного жилья предполагается создание специальных зон проживания за пределами городской черты.

Также стало известно, что администрация Трампа изучает возможность размещения задержанных мигрантов в крупнейшем исправительном учреждении строгого режима. Учреждение, расположенное в штате Луизиана, известно как «Алькатрас Юга» и считается одним из самых строгих тюрем в стране.

США
Нацгвардия
Вашингтон
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко назвал диверсией торговлю контрафактной чачей в Адлере
Операторов связи призвали усилить борьбу с мошенниками, а не с WhatsApp
Бородиной обчистили карманы во время медового месяца в Италии
В работе популярного ИИ произошел сбой
В ГД ответили Дегтяреву на введение потолка зарплат в российском футболе
Найдено объяснение неожиданным словам Трампа о скорой поездке в Россию
Жителям Ростовской области запретили снимать атаки беспилотников
Боец СВО объяснил, почему Abrams не помогли Украине на фронте
Россиянка поплатилась за сравнение школьной формы с обмундированием Гитлера
Мужчина занес инфекцию в мозг из-за внезапно треснувшего зуба
Врач зарезала сына и дочь: новые детали трагедии, потрясшей всю Россию
Психиатр раскрыла лучший способ не стать жертвой украинских вербовщиков
Змеиный охотник поймал семиметрового питона в центре мегаполиса
Россиянам дали советы, как защититься во время грозы
Психолог рассказала, как помочь женщине пережить послеродовое состояние
Без надоевших риса и огурца! Лучший салат из крабовых палочек
Бабье лето и тепло до +20? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
«Только выжигать»: депутат о фото сотрудницы суда Киева с нацистским флагом
«Грязь и отбросы»: Трамп объявил жесткие методы борьбы с преступностью
Назван единственный способ выжить при отравлении контрафактным алкоголем
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.