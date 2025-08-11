«Грязь и отбросы»: Трамп объявил жесткие методы борьбы с преступностью

Национальная гвардия будет направлена в Вашингтон, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что этот день провозглашается «днем освобождения» американской столицы от преступности и «отбросов».

МЫ ЗАБИРАЕМ НАШУ СТОЛИЦУ!!! <...> Вашингтон, округ Колумбия, будет ОСВОБОЖДЕН сегодня! Преступность, дикая жестокость, грязь и отбросы исчезнут. Я сделаю нашу столицу великой снова! Дни безжалостного убийства или причинения вреда невинным людям подошли к концу, — сказал глава Белого дома.

Ранее президент США объявил о планах по выдворению бездомных с улиц столицы. Он заявил, что хочет превратить Вашингтон в более безопасное и эстетически приятное место, чем было до этого. Для людей без постоянного жилья предполагается создание специальных зон проживания за пределами городской черты.

Также стало известно, что администрация Трампа изучает возможность размещения задержанных мигрантов в крупнейшем исправительном учреждении строгого режима. Учреждение, расположенное в штате Луизиана, известно как «Алькатрас Юга» и считается одним из самых строгих тюрем в стране.