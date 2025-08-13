Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 04:59

Ресторан русской кухни на Аляске вызвал ажиотаж

РИАН: ресторан «Пельмени» на Аляске начали штурмовать журналисты

Небольшой ресторан «Пельмени» в центре Анкориджа (Аляска) оказался в эпицентре неожиданного медийного внимания, передает РИА Новости. В преддверии важной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заведение буквально осаждают журналисты.

Сотрудники ресторана рассказали агентству о настоящем нашествии прессы в последние дни. Причиной внезапной популярности стало упоминание «Пельменей» в новостных сводках, связанных с предстоящим саммитом. Один из работников заведения признался, что в ресторан постоянно звонят и приходят представители СМИ.

Попытки журналистов получить комментарии или узнать подробности о работе ресторана наталкиваются на стену нежелания сотрудников вступать в обсуждения. Во время общения с корреспондентом РИА Новости повар демонстративно сосредоточился на своей работе, методично закидывая новые порции пельменей в кипящую воду и избегая разговоров о бизнесе.

Я просто хочу закончить свой рабочий день, — отмахнулся он от вопросов.

Ранее сообщалось, что безопасность Путина во время визита на Аляску обеспечат совместно его личная охрана и Секретная служба США. Как заявил бывший высокопоставленный сотрудник американской спецслужбы Роберт Макдоналд, обе страны заинтересованы в безопасности их лидеров.




