Стало известно, кто будет охранять Путина на Аляске Экс-агент Макдоналд: Путина на Аляске будет охранять Секретная служба США

Безопасность президента РФ Владимира Путина во время визита на Аляску обеспечат совместно его личная охрана и Секретная служба США, заявил ТАСС бывший высокопоставленный сотрудник американской спецслужбы Роберт Макдоналд. Он подчеркнул, что обе страны заинтересованы в безопасности их лидеров.

Макдоналд, имеющий более 20 лет опыта в Секретной службе и опыт координации безопасности на крупных саммитах (АТЭС-2011, G8-2012), подтвердил, что такая практика стандартна. Политические разногласия не влияют на работу охраны.

Представителям служб государственной охраны из всех этих стран и сотрудникам Секретной службы США удается отставить в сторону политику. Они профессионалы правоохранительных органов, которые сделают все возможное, дабы гарантировать, что лидеры их стран полностью защищены, — сказал Макдоналд.

Он привел в пример ежегодную сессию ООН в Нью-Йорке, где охрана из десятков стран, включая политических оппонентов США, работает слаженно. Макдоналд также поделился личным позитивным опытом взаимодействия с российскими коллегами во время визитов Джорджа Буша-младшего, отметив их профессионализм на рабочем уровне. Сейчас экс-агент преподает уголовное право в Университете Нью-Хейвена.

Ранее сообщалось, что саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в пятницу, 15 августа, на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Выбор места оказался непростой задачей.