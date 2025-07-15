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15 июля 2025 в 17:52

Эксперты обнаружили массовые нарушения в армянских коньяках

«Союзконьяк»: доля армянских коньяков в РФ с нарушениями составляет до 85%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доля армянских коньяков с нарушениями на российском рынке выросла до 85% по итогам последней проверки с 80% в мае 2025 года, сообщается в исследовании Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции («Союзконьяк») и Международной ассоциации «Антиконтрафакт». Большинство образцов проверенной продукции не соответствуют требованиям ГОСТов на коньяк и бренди, а также российскому законодательству.

Мы фиксировали небольшое улучшение ситуации, но она вновь ухудшается. Это говорит о том, что недобросовестные производители быстро адаптируются к любым мерам контроля, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что примерно 60–70% коньячной продукции на российском рынке является фальсификатом. По словам начальника Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Георгия Самосорова, недобросовестные производители в основном используют непригодное сырье.

В прошлом году правительство Армении решило, что армянский коньяк будет переименован в Armenian brandy, сообщал министр экономики Геворг Папоян. По его словам, республика и ЕС утвердили программу по продвижению нового бренда. Коньяк изначально был названием не напитка, а региона Франции, поэтому данное наименование является нематериальной ценностью Пятой республики.

Россия
коньяк
Армения
эксперты
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